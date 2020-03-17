Женщина рассказала, что воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшего, похитила комплект ключей и документы...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали подозреваемую в краже иномарки.В территориальный отдел полиции обратился 23-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный тайно похитил его автомобиль «Рено», припаркованный на улице Подольских Курсантов, после чего скрылся. Ущерб составил 500 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя москвичка, знакомая заявителя. Женщина рассказала, что воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшего, похитила комплект ключей и документы от автомобиля, после чего продала его. Ведется розыск похищенного.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22