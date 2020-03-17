Пациентка, находящаяся на карантине по COVID-19, сбежала из стационара в Коммунарке. Как сообщил главврач Московской больницы N40 Денис Проценко, полиция проинформирована о случившемся.

Пациентка, находящаяся на карантине по COVID-19, сбежала из стационара в Коммунарке, передает "Интерфакс".Как сообщил главврач Московской больницы N40 Денис Проценко, полиция проинформирована о случившемся. В своем Facebook врач попросил коллег объяснять всем серьезность ситуации, и напомнил о гражданской сознательности.При этом Проценко не пояснил, является ли эта пациентка носителем коронавируса.Врач отметил, что, несмотря на объяснения и предписания при поступлении в больницу, пациенты не отдают себе отчета, насколько велика опасность распространения ими COVID-19 в мегаполисе.Согласно последним данным, после побега женщина находилась дома, где ее застала полиция и вернула назад в клинику. Круг ее общения после побега устанавливается.С 5 марта московские поликлиники, больницы, комплекс ЖКХ, транспорт и другие службы города переведены в режим повышенной готовности.Приезжающие из европейских стран по прибытии должны находиться в режиме домашней изоляции. При возникновении симптомов ОРВИ, необходимо вызвать врачей на дом. Распространение новой коронавирусной инфекции признано чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В последствии вирус получил официальное название COVID-19. Заболевшие им зафиксированы более чем в 130 странах, в том числе и в РФ. ВОЗ признала вспышкупандемией. Всего в мире заразились свыше 153 тысяч человек, более 5,7 тысяч стали жертвами заболевания. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.