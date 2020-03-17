Кредитный портфель вырос на 4% и составил 29,6 млрд рублей

По итогам работы в 2019 году портфель привлеченных средств ВТБ во Владимирской области увеличился на 36% и превысил 42 млрд рублей. Кредитный портфель вырос на 4% и составил 29,6 млрд рублей.Розничный кредитный портфель за год увеличился на 20%, до 14,7 млрд рублей. Наибольшую долю занимают кредиты наличными – 7,4 млрд (+19%). Ипотека приросла на 29%, до 5,8 млрд рублей, объемы автокредитования составили 800 млн. Доля ВТБ на владимирском рынке кредитования физлиц по итогам года составила 13%.За год банк выдал населению в области свыше 12 тысяч кредитов объемом более 7 млрд рублей, из которых на кредиты наличными приходится на 4 млрд, на ипотеку - 2,6 млрд (+14%), автокредиты – 500 млн.Портфель привлеченных средств частных клиентов по итогам года увеличился на 69% и на 1 января достиг 29,9 млрд рублей, из которых 26,5 млрд – депозиты. Доля банка на региональном рынке привлечения физлиц выросла до 12,7%.Корпоративный кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 13% и за год достиг 14,9 млрд рублей. Ресурсный портфель по данному направлению составил 10,2 млрд рублей (+21%). Документарный портфель увеличился на 36% до 1,4 млрд. Значительную часть в структуре портфеля займов сегмента СМБ занимают торговые предприятия – 26%, компании металлургической промышленности – 17%, организации в сферах жилищного и коммерческого строительства – 14%.Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «Рост портфеля привлеченных средств на 36% и увеличение корпоративного кредитного портфеля более чем на 10% по итогам года говорят о высоком доверии к ВТБ, как со стороны розничных клиентов, так и бизнеса. В течение 2019 года мы делали все, чтобы взаимодействие с банком было удобным, а продукты и услуги максимально удовлетворяли потребности наших клиентов. Наша целенаправленная работа по улучшению качества сервиса дала свои результаты – в регионе наблюдался устойчивый рост спроса на финансовые инструменты ВТБ».