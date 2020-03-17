Несмотря на то, что Россия не является очагом распространения коронавируса, граждане подвержены панике. Специалист огласил прогноз, который должен успокоить людей.

Несмотря на то, что Россия не является очагом распространения коронавируса, граждане подвержены панике. Специалист огласил прогноз, который должен успокоить людей.По словам профессора, который заведует лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова, через несколько месяцев скорость распространения заболевания уменьшится. Это связано с тем, что вирус примет сезонный характер. Летом он станет циркулировать значительно меньше, чем в зимнее время.Специалист предположил, что это произойдет в случае закрепления коронавируса в человеческой популяции. То же самое в свое время случилось и с пандемическим гриппом."Он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду", – приводит слова специалистаРИА Новости.Напомним, известия о вспышке коронавируса появились в конце декабря прошлого года. Тогда об этом заявили китайские власти. Заболеванию было присвоено официальное название COVID-19.По последним данным, число случаев заражения в России возросло до 93 человек. Об этом публично сообщилавице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что из них всего семь оказались контактными. Остальные – завозными.