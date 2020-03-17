В Марокко, где из-за коронавируса власти внезапно решили полностью закрыть границу, в дипмиссии России принимают обращения от наших граждан, которые хотят вернуться домой.

В Марокко, где из-за коронавируса власти внезапно решили полностью закрыть границу, в дипмиссии России принимают обращения от наших граждан, которые хотят вернуться домой.Как сообщили дипломаты, сейчас составляют списки. Многие приехали в страну не через турфирму, а самостоятельно. Сейчас известно примерно о 30 российских туристах, сообщает "Россия 24".В королевстве за две недели выявили несколько десятков заболевших. На борьбу с коронавирусом Марокко обещает направить около миллиарда долларов."Дело еще осложняется тем, что это по большей части туристы неорганизованные, то есть не турфирма их сопровождает, а они сами выбирали города, гостиницы, перелеты. И сейчас, когда произошла отмена, они находятся в сложном положении. Мы постоянно находимся на связи с российскими гражданами. Берем у них контактные данные составляем списки и делаем все возможное, чтобы облегчить их возвращение домой", — говорит завконсульским отделом посольства РФ в Марокко Рамиль Шамсутдинов.