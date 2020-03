16 мая, если не помешает бушующий в мире коронавиус, в Роттердаме состоится 65-й конкурс песни Евровидение. Нашу страну на этом смотре талантов представит группа Little Big. Старому свету будет предложен коктейль из панка, поп-музыки и рейва. Но вот нравится ли такое сочетание Александру Панайотову, которого многие называли главным претендентом для поездки в Роттердам? Об этом корреспондент Дни.ру поговорил с певцом на модном сочинском Курорте Красная Поляна Там артист пел два вечера подряд – в фешенебельном казино и 14 марта на музыкальном фестивале Жара, собравшим самых топовых звезд.

16 мая, если не помешает бушующий в мире коронавиус, в Роттердаме состоится 65-й конкурс песни "Евровидение". Нашу страну на этом смотре талантов представит группа Little Big. Старому свету будет предложен коктейль из панка, поп-музыки и рейва. Но вот нравится ли такое сочетание Александру Панайотову, которого многие называли главным претендентом для поездки в Роттердам? Об этом корреспондент "Дни.ру" поговорил с певцом на модном сочинском Курорте Красная Поляна Там артист пел два вечера подряд – в фешенебельном казино и 14 марта на музыкальном фестивале "Жара", собравшим самых топовых звезд.Девятое марта – официальная дата, не позже которой каждая из 41 стран, участвующих в "Евровидении-2020", обязана сообщить Европейскому Вещательному Союзу о свое кандидате. "Первый канал до последнего тянул с решением, – рассказал Панайотов. – О том, как выберут в итоге, не знал ни я, ни мой продюсер Григорий Лепс, ни коллектив, который в итоге и отправляют в Нидерланды. – Хотя конкретно для этого конкурса мы записали четыре разноплановые по звучанию крутые песни, каждая из которых могла бы прозвучать на "Евровидении"."Я не убиваюсь в горе, не бьюсь головой об стенку, как многие считают, не проклинаю всех, как в своем шоу шутит Иван Ургант, – уверяет Александр. – Я уверен, что все равно однажды я выступлю на "Евровидении". Но всему свою время. Тем более, мне это напророчила ясновидящая, которая во всем другом не ошиблась"."Если в этом году едет Little Big, значит, так правильно и так нужно, – считает музыкант. – Может быть, меня бог отвел в связи с этими коронавирусом, повсеместной эпидемией и карантином. Представляете, если бы меня выбрали, а конкурс отменился?!! Вот это бы провал". Так что все к лучшему".Кстати, вы последнее время все чаще говорят, что конкурс этого года пройдет без зрителей, или каждая страна будут транслировать номер своего участника без поездки в Роттердам, или смотр европейской попсы и вовсе перенесут на лето. Ведь в Европе свирепствует коронавирус.В Нидерландах, где должен пройти конкурс, число зараженных достигло 1413. Причем, как сообщил национальный институт здравоохранения, 20 человек скончалось.12 Июл 2019 в 4:29 PDT"Что касается выбранной для поездки группы. то я вполне благосклонно к ней отношусь, хотя и нахожусь не в формате такой музыки, – пояснил Панайотов. – Мне коллектив импонирует, я думаю, песня будет звучать на турецких курортах. Мои фанаты, кстати, обирались писать петиции против Little Big, но призвал не делать этого, поскольку ничего против коллектива не имею – хорошие ребята. Мы ведь живем в такое парадоксальное время, когда людям нужно это, а не какой-то сильный музыкальный, вокальный номер".