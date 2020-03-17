На пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что на пожаре в поселке Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек, в том числе четверо детей.Все погибшие отравились угарным газом, передает "Интерфакс". До приезда скорой помощи им проводилась сердечно-легочная реанимация, но спасти никого не удалось.Трагедия произошла в квартире двухквартирного жилого дома на улице Орджоникидзе.По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.