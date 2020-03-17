Очередные вынужденные меры были предприняты в связи с пандемией COVID-19. Празднование Дня космонавтики, которое планировали провести 12 апреля в Государственном Кремлевском дворце, перенесут ..

Очередные вынужденные меры были предприняты в связи с пандемией COVID-19. Празднование Дня космонавтики, которое планировали провести 12 апреля в Государственном Кремлевском дворце, перенесут на другую дату.Известно, что на мероприятии должно было быть множество гостей из-за рубежа. В сложившихся условиях это противоречит политике безопасности, пишет .