Международная группа учёных придумала, как вылечить людей с грыжей межпозвоночных дисков. Что особенно приятно, на новую процедуру уходит всего пять-десять минут.

Межпозвоночная грыжа - беда современного человечества. При этом способы её лечения нельзя назвать совершенными. Недавно же международная группа исследователей из США и Италии разработала новую технологию, которая может помочь людям справиться с этим недугом.Напомним, что между каждыми двумя позвонками человека находится амортизирующий межпозвоночный диск. Он состоит из эластичной оболочки (фиброзное кольцо) и желеобразной "начинки" (студенистое ядро). Межпозвоночная грыжа возникает в случае разрыва фиброзного кольца, в результате чего студенистое ядро просачиваются наружу и выпячиваются в позвоночный канал. Всё это проводит к болям и дискомфорту.В некоторых случаях пациентам рекомендуется хирургическое вмешательство. Оно включает в себя удаление выступающего студенистого ядра и последующее сшивание разрыва в кольце (в этом случае диск становится "сдутым") или же заполнение диска заменяющим материалом. Но существует риск того, что материал может просочиться через незащищённое отверстие.Группа учёных под руководством профессора Лоренса Бонассара (Lawrence Bonassar) из Корнеллского университета разработала методику, которая включает и заполнение диска новым материалом, и его сшивание.Специалисты предлагают проводить эту процедуру после дискотомии (рассечения межпозвоночного диска) — стандартного процесса, используемого для удаления просочившегося материала студенистого ядра.Вначале в диск вводится гель с гиалуроновой кислотой, который, по сути, вновь наполняет его. После этого в кольцевое пространство вносится гель с коллагеном и рибофлавином. Когда этот гель впоследствии подвергается воздействию света высокой интенсивности, фоточувствительный рибофлавин активируется. Этот процесс приводит к тому, что коллагеновые волокна сшиваются друг с другом, образуя твёрдую "заплатку".Под воздействием света гель отвердевает.Фото Cornell University.Со временем клетки из окружающего кольца мигрируют в этот участок, постепенно заменяя его естественной биологической тканью.Исследователи уже проверили свою технологию на овцах. На введение всех необходимых компонентов им потребовалось всего пять-десять минут."Это действительно новое направление и совершенно новый подход к лечению людей с грыжей межпозвоночных дисков. Теперь у нас есть потенциально новый вариант для них, так что им больше не нужно ходить с большой дырой в межпозвонковом диске и надеяться, что ситуация не изменится в худшую сторону. Новая методика позволяет полностью восстановить механическую функцию диска", — добавил Бонассар.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science Translational Medicine.Добавим, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, почему за боль в спине в ответе обезьяны и прямохождение.