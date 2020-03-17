Прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится как минимум на 20% из-за коронавируса и низких цен на нефть, прогнозируют экономисты Эксперт РА.

Прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится как минимум на 20% из-за коронавируса и низких цен на нефть, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".Оценка снижения прибыли сделана с учетом "умеренно негативного сценария". В этом случае сохраняется среднегодовая цена нефти марки Brent на уровне $40-45 за баррель, снижается курс рубля, инфляция превышает уровень 4%, ранее взятый Банком России за целевой ориентир.В итоге Банк России повысит ключевую ставку на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года.Это может привести к замедлению кредитования, отрицательной переоценке ценных бумаг и ухудшению качества ссуд, прогнозируют экономисты "Эксперт РА".Сильнее всего снизится потребительское кредитование, кредитование для покупки автомобиля. Около 40 банков в России находятся в зоне повышенного риска банкротства в этом году.Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб., сообщил ранее ЦБ РФ.