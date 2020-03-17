Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.Участники соглашения ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия взяла время на раздумье, после чего Саудовская Аравия увеличила добычу и поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки (б/c). Саудиты предложили покупателям большие апрельские скидки.Saudi Aramco получила от Минэнерго Саудовской Аравии распоряжение увеличить добычу с 12 миллионов б/с до 13 миллионов б/с.