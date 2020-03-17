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<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2020-prichinoj-gibeli-semeryx-chelovek-v-irkutskoj-oblasti-stala-neispravnaya-elektroprovodka.html" target="_blank">Причиной гибели семерых человек в Иркутской области стала неисправная электропроводка</a> - В поселке Усть-Уда в понедельник загорелся частный дом. На месте пожара погибли трое взрослых. Четверо детей возрастом от года до 8 лет позже скончались в больнице от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье Причинение смерти по неосторожности.