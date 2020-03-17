В поселке Усть-Уда в понедельник загорелся частный дом. На месте пожара погибли трое взрослых. Четверо детей возрастом от года до 8 лет позже скончались в больнице от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье Причинение смерти по неосторожности.
В поселке, расположенном в Иркутской области, в понедельник загорелся частный дом. Инцидент произошел в Усть-Уде 16 марта.
На месте пожара погибли трое взрослых. Позже в больнице от отравления угарным газом скончались четверо детей возрастом от года до 8 лет.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправная электропроводка. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".