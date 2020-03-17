Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал прекращение дела США против Конкорда. В официальном обращении он похвалил бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и отметил благодарностью храбрость юриста Эрика Дюбелье.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал прекращение дела "США против "Конкорда". В официальном обращении он похвалил бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и отметил благодарностью храбрость юриста Эрика Дюбелье.Как сообщил , в США суд округа Колумбия прекратил разбирательство по делу о вмешательстве России и компании Евгения Пригожина "Конкорд" в американские выборы 2016 года. Процесс прекращен по просьбе прокуратуры, решившей, что продолжение расследования не отвечает интересам правосудия и нацбезопасности.Бизнесмен из Петербурга сделал официальное заявление, в рамках которого дал оценку победе в суде и рассказал о новом предстоящем судебном процессе по взысканию компенсации с США. Заявление опубликовала .Прекращение судебного разбирательства свидетельствует о необоснованности обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами, заявил бизнесмен. Как подчеркнул Пригожин, "Конкорд" готовит иск на 50 млрд долларов. В рамках нового дела будет взыскана компенсация за незаконное преследование и санкции.Кроме того, предприниматель обратил внимание на ангажированный и предвзятый американский суд. Однако, несмотря на непростую ситуацию, ему удалось выделить два положительных момента. Так, он отметил храбрость адвоката Эрика Дюбелье, не побоявшегося выступить против истеблишмента США, и мужество бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который нашел в себе силы подать в отставку, столкнувшись лицом к лицу с беззаконием, учиненным Вашингтоном.Известно, что в мае 2019 года спецпрокурор , что не смог найти никаких доказательств причастности России к вмешательству в американские выборы. Также Мюллер не нашел следов связей президента США Дональда Трампа и Кремля. Позднее спецпрокурор подал в отставку и ушел из Министерства юстиции.