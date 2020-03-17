В морской порт Сабетта пришел белый медведь — отогнул забор, перелез и стал бродить по территории. Работники морской гавани не растерялись и отпугнули животное оглушительными гудками судов. Похождения северного хищника попали на видео.

В морской порт Сабетта пришел белый медведь — отогнул забор, перелез и стал бродить по территории. Животное не остановила даже колючая проволока, опоясывающая ограждения морской гавани.Похождения любопытного животного попали на видео, опубликованное изданием "Север-Пресс". Очевидцы рассказали, что медведь вел себя спокойно — осторожно бродил по порту, исследуя местность.Отпугнуть животное удалось оглушительными гудками судов, и медведь, сохраняя достоинство, неторопливо удалился.