Стала известна дальнейшая судьба танцора в голубом наряде из клипа Little Big. Группа сделала важное заявление в своем инстаграм-аккаунте.В начале марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение". Чуть позже коллектив презентовал композицию, с которой выступит на европейской сцене.ПесняUNO стала настоящим хитом. На данный момент клип на нее собрал почти 30 миллионов просмотров на "Ютубе". Но больше зрителям в видео запомнился танцор Дмитрий Красилов, который не стесняется своих лишних килограммов и двигается в стиле "вог". Весь интернет забеспокоился, поедет ли пухляш вместе с группой на конкурс.Изначально Little Big не планировали брать с собой Дмитрия на "Евровидение", ведь по правилась конкурса на сцене должно быть не больше шести человек. Но передумать коллектив заставили поклонники. В Сети распространился хэштег "пухляш на Евро".17 марта в официальном инстаграм-аккаунте группы появилась публикация, где сообщается о том, что Красилов тоже едет на "Евровидение"."Самая лучшая новость, спасибо, теперь могу спать спокойно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Все точно выиграем", "Он дарит надежду всем толстым бородачам", "Дима прекрасен! Хорошо, что едет!", "Ради этого поста стоило жить", – написали фолловеры.17 Мар 2020 в 3:25 PDTТакже поклонники поинтересовались, кого уберут из группы ради места Димы на сцене. Скорее всего об этом общественность узнает позже.Пока проведение конкурса "Евровидение" в этом году находится под сомнением. Из-за коронавируса по всей Европе отменяют массовые мероприятия. Организаторы , что судьба конкурса будет решена в ближайшее время. Возможно, что "Евровидение" проведут без зрителей в зале.