Элен Манасир и Мария Чигиринская прокомментировали сообщения о проверке на коронавирус. Наследницы предпринимателей сдали тесты на страшное заболевание.

Элен Манасир и Мария Чигиринскаяпрокомментировали сообщения о проверке на коронавирус. Наследницы предпринимателей сдали тесты на страшное заболевание.Дочь Зияда Манасира подтвердила, что недавно вернулась из Куршевеля. По словам Элен, со здоровьем у ее семьи все в порядке.Наследница миллиардера заявила, что они с родственниками остались на карантине по возвращении в Россию добровольно. На фоне новостей об эпидемии коронавируса Элен призналась, что после Куршевеля ни разу не вышла из дома, чтобы не подвергать никого опасности.При этом девушка подчеркнула, что никто не обязывал ее так поступать. "Я решила перестраховаться", – цитирует Элен Манасир Super.ru.16 Мар 2020 в 8:14 PDTВысказалась о возможном заражении коронавирусом и дочь российского миллиардера Александра Чигиринского. По слухам, у нее обнаружили COVID-19. Мария рассказала, что сдала тест на заболевание, но результаты неизвестны. По ее словам, подтвержденного диагноза еще нет.Чигиринская отметила, что чувствует себя хорошо. Ранее в СМИ появились сообщения, что она заразиласьCOVID-19 в разгар во время отдыха в Куршевеле. Также писали о том, что якобы вместе с ней там находились члены семьи Манасир.Отметим, что заболевание внесло серьезные коррективы в планы большинства россиян, в том силе и звезд отечественного шоу-бизнеса. Многие отказались от запланированных поездок и полетов за границу, решив во время отсидеться дома.