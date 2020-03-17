Артиллеристы Южного военного округа получили две батареи модернизированных самоходок 2С19М2 Мста-С, сообщает Министерство обороны РФ.

Артиллеристы Южного военного округа получили две батареи модернизированных самоходок 2С19М2 "Мста-С", сообщает Министерство обороны РФ.Военные особо уточняют, что эти гаубицы способны стрелять высокоточными боеприпасами "Краснополь". Именно этот снаряд применялся в Сирии для уничтожения группы террористов, которая в ночь на 1 января 2018 года обстреляли российскую военную базу "Хмеймим".Кроме того, модернизированная "Мста" получила современную систему управления огнем, увеличилась скорострельность, электроника боевой машины поддерживает цифровые карты, что существенно облегчает ориентирование на местности.В минуту новая "Мста" выпускает до 8 снарядов на расстояние до 29 километров.