Российские фондовые индексы снижаются в понедельник в первые полчаса торгов на 2,5-3%. Негативные новости не оставили шансов росту, возобновившемуся в конце прошлой недели.

Российские фондовые индексы снижаются в понедельник в первые полчаса торгов на 2,5-3%, согласно данным Московской биржи. Негативные новости не оставили шансов росту, возобновившемуся в конце прошлой недели.Падают индексы и на других мировых биржах. ФРС резко снизила ставку почти до нуля, а в России правительство разработало антикризисный план.На рынке ждут заседания совета директоров ЦБ РФ, которое 20 марта должно решить судьбу ставки.Основной источник падения на фондовых и сырьевых рынках – рынок нефти. Сегодня к 10:30 мск цена нефти снижается на 6% до $32 за баррель европейского эталона Brent. Американский сорт WTI подешевел на 4% до $30,5.