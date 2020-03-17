Правительство РФ подготовило план для поддержки экономики и населения. Среди антикризисных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов руб., предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине.

Правительство РФ подготовило план для поддержки экономики и населения. Среди антикризисных мер — создание фонда в размере 300 миллиардов руб., предоставление налоговых каникул бизнесу и оплачиваемых больничных людям на карантине."Правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 миллиардов руб. для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами (цитата "Интерфакс").Деньги на эти меры планируется перераспределить из бюджетных расходов. Налоговые каникулы в первую очередь могут получить компании туризма и авиаперевозок. Для малого и среднего бизнеса планируется квартальная отсрочка выплаты налогов, а для госкомпаний — отсрочка выплаты дивидендов на полгода."Для стабильного функционирования экономики также поручаю до конца вторника подготовить план первоочередных действий", — отметил Мишустин.Среди первоочередных мер – поддержка торговли, чтобы не было дефицита "товаров первой необходимости". Торговые компании "должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач".Глава правительства также поручил упростить процедуры поставок товаров — внутри страны и из-за границы. Среди мер – отмена ограничений передвижения в городе на месяц для грузового транспорта торговых сетей и введение "зеленого коридора".Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.Россиянам, помещенным на карантин, планируется возмещать потерянные доходы за счет работодателей — больничных.В случае роста безработицы готовятся резервные выплаты. Регионам будет предоставлена дополнительная помощь для тестирования и обнаружения, лечения коронавируса.