Правительство РФ приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей.

Правительство РФ приняло решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей, передает телеканал "Россия 24".В ходе оперативного совещания об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, власти и дальше будут принимать исчерпывающие меры для защиты российских граждан, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.Как сообщалось, ВОЗ признала вспышку пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 153 тысяч заразившихся, свыше 5,7 тысяч стали жертвами COVID-19. В России подтверждено 63 случая инфицирования.