Правительство, Банк России и Совет Федерации подготовят предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам и упрощению условий рефинансирования таких кредитов.

Правительство, Банк России и Совет Федерации подготовят предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам и упрощению условий рефинансирования таких кредитов.Премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующее поручение еще 28 февраля, заявил источник "Интерфакса". Предложения необходимо представить до 16 марта, работу курируют первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин.Речь идет об уменьшении размера выплат граждан по ипотечным кредитам, а также о создании условий для рефинансирования выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.Между тем объем просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья увеличился в январе на 5%, что в 4,6 раза превысило среднемесячные темпы роста в 2019 г.В ряде регионов просроченная задолженность по ипотеке на строящееся жилье выросла кратно, в частности в Кабардино-Балкарии — в семь раз, в Забайкальском крае — в 2,8 раза, в Пермском крае — в 2,2 раза.Ипотечные ставки сейчас очень высоки для россиян, и правительство предпримет все возможное для снижения ставок, подчеркнул Мишустин.Следующим шагом может стать уменьшение размера выплат и ставок по автокредитам, а также облегчение условий рефинансирования автокредитов.