Доллар и евро начали торги на Московской бирже со значительного роста. Рубль упал по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со значительного роста. Рубль упал по отношению к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 73,5 руб., повысившись на 90,25 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 81,9825 руб. — это на 1,2525 руб. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,06 руб. до 77,32 руб.Экстренное снижение ставки ФРС США не смогло успокоить мировые финансовые рынки, напуганные быстрым распространением коронавируса.Дополнительное давление на котировки нефти оказывает ценовая война между ведущими производителями.Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 6,1% и составила $31,77 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 4,5% до $30,67 за баррель.