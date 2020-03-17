Правительство расширит число отраслей, на которые применяется отсрочка по налоговым платежам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Правительство расширит число отраслей, на которые применяется отсрочка по налоговым платежам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Также будет оказана поддержка тем отраслям, которые оказались в сложной ситуации. В первую очередь речь идет о туризме и авиаперевозчиках. "В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", — сообщил Мишустин.На поддержку экономики и граждан правительство использует резервные 300 миллиардов рублей.Также, по словам главы кабмина, в борьбу с коронавирусом должны включиться не только власти, но и госкорпорации. Он попросил их принять меры по обеспечению бесперебойной работы предприятий и защите своих сотрудников, а также направить предложения по участию бизнеса в реализации действий властей.