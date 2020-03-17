Нервозность в российском обществе из-за коронавируса COVID-19 нарастает параллельно увеличению числа заболевших. Особо впечатлительные граждане бросились скупать в супермаркетах продукты длительного хранения. Президент Владимир Путин поспешил успокоить граждан: ситуация с поставками в магазины надежная, дефицита не будет.

Нервозность в российском обществе из-за коронавируса COVID-19 нарастает параллельно увеличению числа заболевших. Особо впечатлительные граждане бросились скупать в супермаркетах продукты длительного хранения. Президент Владимир Путин поспешил успокоить граждан: ситуация с поставками в магазины надежная, дефицита не будет.Глава государства посоветовал не покупать продукты впрок. с таким заявлением президент выступил в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.Помимо прочего, Путину доложили о наличии запасов продуктов и ценах в регионах. Президенту показали трансляции с камер наблюдения в магазинах. Также главе государства продемонстрировали контролеров, которые обходят торговые точки и склады.Люди закупают много продуктов, но никаких проблем нет, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Поставки в продуктовые магазины идут стабильно, кабинет министров следит за ценниками в магазинах, заверил руководитель правительства. Информация поступает в режиме онлайн, приводит его слова .Напомним, что на 17 марта в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Восемь человек вылечились. Сделано более 100 тысяч тестов на выявление COVID-19.С 18 марта распоряжением правительства границы закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. В аэропортах на симптомы проверяют прибывших из стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой.