Несмотря на бурный рост индексов на американском фондовом рынке после оглашения Федрезервом решения о резком снижении ставок, трейдеры явно утратили оптимизм.

Несмотря на бурный рост индексов на американском фондовом рынке после оглашения Федрезервом решения о резком снижении ставок, трейдеры явно утратили оптимизм.Индекс Dow Jones к закрытию торгов вырос на 9,36%, S&P 500 — на 9,29%, высокотехнологичный NASDAQ — на 9,35%. Однако этот рост происходил одновременно с падением фьючерсов на те же индексы.Снижение достигло предельной границы в -5%. Этот лимит установлен фьючерсной биржей CME для остановки панического падения. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали более чем на 1 тысячу пунктов, преодолев установленный лимит. Фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 также приблизились к нижней границе.Спрос на казначейские облигации также вырос после оглашения решения ФРС. При этом базовая доходность трежерис упала сразу на 30 базисных пунктов."ФРС выстрелила из свой денежной пушки, но никакие деньги не помогут вылечить вирус. Здесь помогут только настоящие лекарства и время", — прокомментировал ситуацию CNBC директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Буквар. Он пояснил, что инвесторы не готовы покупать новые активы, до того как появится определенность в ситуации с коронавирусом.При этом действия ФРС отнюдь не считают бесполезными. "Это в сочетании с важным фискальным пакетом должно помочь смягчить экономический спад, который произойдет под влиянием вируса на экономическую активность, — пояснил главный рыночный стратег-аналитик Prudential Financial Куинси Кросби. — Это будет иметь позитивные последствия, но рынок зависит от вируса и от того, работает ли политика сдерживания".При этом пока против рынка работает статистика: по данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев заболевания в США возросло почти до 3,5 тысячи, а число смертей — до 65.