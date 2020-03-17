Пропагандистская кампания проходит на территории 33 региона с 12 марта.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних, в период с 12 марта 2020 г. по 22 марта 2020 г. на территории Владимирской области проходит пропагандистская кампания «Безопасный переход».В Коврове к акции присоединились одновременно более ста ребят из разных учебных заведений.В рамках городской военно-спортивной игры «Победа» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» организовали викторину, посвященную правилам дорожного движения. Особый акцент сотрудники полиции сделали на правилах пересечения проезжей части.По условиям викторины участникам необходимо было ответить на 15 вопросов за максимально короткое время. По итогам инспекторы ОГИБДД отметили, что большинство ребят успешно справились с заданием, однако были и вопросы, вызвавшие трудности.С представителями каждой команды стражи дорожного порядка провели профилактические беседы о правилах перехода проезжей части и применении световозвращающих элементов в темное время суток.Ребята обещали строго соблюдать правила перехода проезжей части, переходить дорогу исключительно по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, уверенным шагом, но не бегом, и только после того как убедятся в безопасности перехода.