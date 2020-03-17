Правительство Швеции представило пакет мер на сумму более 300 миллиардов шведских крон ($30,94 миллиарда) для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Швеции представило пакет мер на сумму более 300 миллиардов шведских крон ($30,94 миллиарда) для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.В частности, центральное правительство возьмет на себя все расходы компаний на оплату больничных в течение апреля и мая, а также основную часть расходов, связанных с временными увольнениями.Самые большие затраты будут связаны с разрешением компаниям отложить уплату налогов и НДС на срок до года. По словам министра финансов Швеции Магдалены Андерссон, только эта мера в краткосрочной перспективе может стоить до 300 миллиардов крон.Швеция уже объявила о выделении дополнительных средств местным властям для борьбы со вспышкой вируса COVID-19, которая переросла в пандемию.Центральный банк страны на прошлой неделе решил предоставить через банковскую систему до 500 миллиардов шведских крон в виде кредитов пострадавшим компаниям.Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил, что пандемия коронавируса в этом году может ввергнуть Евросоюз в рецессию.