В Москве может быть введен карантин, если число заболевших коронавирусом COVID-19 критически вырастет, пишут Открытые медиа.

По данным издания Открытые медиа, жителей столицы могут перевести на карантин уже 20 марта. В Москве зарегистрировано 53 случая заболевания коронавирусом.Карантин в столице может быть объявлен 20 марта, если вырастет число заболевших. Однако, о каком именно количестве инфицированных идет речь, источники издания не уточняют. Карантин подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, переведут на работу из дома.Кроме того, власти рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Также обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это, по данным источников издания, власти пойдут только в самой тяжелой ситуации.Напомним, в Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек.