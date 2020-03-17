Руководство соцсети ВКонтакте перевело сотрудников на удаленную работу в связи с распространением вируса COVID-19. Там заверили, что на рабочие процессы это никак не повлияет.

Руководство соцсети "ВКонтакте" перевело сотрудников на удаленную работу в связи с распространением коронавируса COVID-19."ВКонтакте" переходит на удаленный режим работы. Такой формат не повлияет на рабочие процессы и взаимодействие между коллегами", – цитирует ТАСС представителя соцсети.Собеседник агентства отметил, что сотрудники "ВКонтакте" работают из разных городов, так что сложностей с удаленным взаимодействием возникнуть не должно.Ранее компания "Яндекс" сообщила о переводе сотрудников на удаленную работу. Офисы российского IT-гиганта не закрываются, однако работников попросили приходить туда только в случае реальной необходимости.16 марта стало известно, что ряд крупных вузов перевел студентов на дистанционный режим обучения, согласно рекомендации Министерства науки и высшего образования.Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, выявили в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания пандемией. По последним данным, всего в мире заразились вирусом более 160 тысяч человек, число летальных случаев превысило 6 тысяч. В России зафиксировано 63 случая заражения.