Состав английского футбольного клуба Ливерпуль был назван самым дорогостоящим среди клубов лучших пяти лиг Европы. Это стало известно после исследования компании CIES Football Observatory, который представил обновленный вариант рейтинга.

Состав английского футбольного клуба "Ливерпуль" был назван самым дорогостоящим среди клубов лучших пяти лиг Европы. Это стало известно после исследования компании CIES Football Observatory, который представил обновленный вариант рейтинга.В исследовании изучали стоимость команд из чемпионата Англии, Франции, Италии, Испании и Германии. Как сообщает Чемпионат.Com, исследование включало в себя 20 наиболее дорогостоящих игроков от каждого клуба.В результате составления рейтинга состав "Ливерпуля" был оценен в 1,4 миллиарда евро. Второе место занял еще один клуб из английской премьер-лиги – "Манчестер Сити" (1,3 млрд евро). Замкнула тройку "Барселона", оцененная в 1,1 млрд евро.В десятку также вошли "Реал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Тоттенхэм Хотспур" и "Ювентус".