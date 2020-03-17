Сотовая связь до конца года неизбежно подорожает, возможно — на 20%. Об этом россиян предупредили сотовые операторы, опасающиеся, что им могут не компенсировать затраты на организацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сайтам.

Сотовая связь до конца года неизбежно подорожает, возможно — на 20%. Об этом россиян предупредили сотовые операторы, опасающиеся, что им могут не компенсировать затраты на организацию бесплатного доступа абонентов к социально значимым сайтам.Такое предупреждение, пишет "Коммерсант", содержится в проекте предложений по компенсации такого доступа, подготовленный рабочей группой комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ. Предложения планируют согласовать в комиссии и направить в правительство.Проект "Доступный интернет" предложил в январе президент Владимир Путин. Его цель — обеспечить гражданам бесплатный доступ к ключевым отечественными интернет-ресурсам и сервисам. Список ресурсов, доступ к которым должен стать бесплатным, и механизмы компенсации выпадающих из-за этого доходов сотовых операторов пока окончательно не определены.Ранее сообщалось, что операторы оценивают свои потери из-за отмены оплаты части трафика в сумму до 150 млрд рублей в год. В Минкомсвязи против компенсаций, при этом в список "социально значимых" ресурсов намерены включить не только портал госуслуг и сайты органов власти, но и сервисы вроде "Яндекс.Еды", "Вконтакте", мессенджеров и онлайн-СМИ.По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, перекладывание затрат операторов на абонентов может привести к росту тарифов на связь на 15-20% до конца 2020 года. По мнению главы Content Review Сергея Половникова, волн повышения цен на сотовую связь в этом году может быть две — одна из-за снижения курса рубля, вторая — из-за введения бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Половников оценивает суммарный рост тарифов в 20%.