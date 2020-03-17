Подозреваемые занимались открытием расчетных счетов, выпуском банковских карт и подделкой документов для страховой выплаты по несуществующим ДТП...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, специализировавшихся на мошенничествах в сфере страхования.Как установили оперативники, подозреваемые занимались открытием расчетных счетов, выпуском банковских карт и подделкой документов для страховой выплаты по несуществующим ДТП, в том числе со смертельным исходом. Также стало известно, что участники группы оформляли банковские карты на несуществующих лиц по заранее подготовленным поддельным документам. В июле 2019 года злоумышленники представили поддельные документы о получении компенсационной выплаты на сумму более 450 тысяч рублей в одну из столичных страховых компаний, по факту якобы совершенного дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, которого в реальности не происходило. После чего, с расчетного счета организации, на расчетный счет подозреваемых были переведены денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории г. Москвы сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 24 до 44 лет.В ходе обысков по месту проживания злоумышленников было изъято: электронные носители, на которых обнаружены поддельные документы для страховых выплат, мобильные телефоны, более 100 сим-карт, а также более 70 банковских карт. Изъятые в ходе обыска предметы приобщены к материалам уголовного дела.Проведенными мероприятиями установлено, что подозреваемые причастны еще к 10 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного ст.159.5 УК РФ « Мошенничество в сфере страхования».В отношении трех участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двоих подозреваемых в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Главное Управление МВД России по городу Москве настоятельно рекомендует: ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым людям ваш CVV/CVC2 код, а тем более пароли или коды верификаций от любых платежных сервисов.Код-пароль из СМС–сообщений - это конфиденциальная информация, так как он открывает доступ к мобильному банку и большей части операций.В случае, если в отношении вас или ваших близких совершены незаконные действия со стороны данных граждан, немедленно сообщите о случившемся в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве по телефону 8(495) 694-88-43, 112, 02!Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70