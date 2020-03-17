39-летний москвич систематически позволял неизвестным гражданам употреблять в своей квартире на Куликовской улице наркотические средства...

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на территории района Северное Бутово был обнаружен и закрыт наркопритон.Оперативники установили, что 39-летний москвич систематически за вознаграждение в виде продуктовой и алкогольной продукции, позволял неизвестным гражданам употреблять в своей квартире на Куликовской улице наркотические средства.В результате обыска, проведенного в жилище, полицейские обнаружили и изъяли предметы для потребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56