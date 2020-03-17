В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к 21 эпизоду противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 1,4 млн рублей...

«Сотрудниками ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с бойцами Росгвардии задержан подозреваемый в хищении денежных средств мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Крюково г. Москвы обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что увидел на сайте объявление о продаже автоприцепа. Связавшись с продавцом, он перечислил ему на счет денежные средства в качестве предоплаты. Однако в дальнейшем неизвестный перестал выходить на связь. Сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого на территории Новгородской области. Им оказался 31-летний местный житель.В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к 21 аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник размещал подобные объявления в сети Интернет о продаже различных категорий товаров: от смартфона до жилого дома, понимая, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства. После перечисления предоплаты за покупку, он не выходил на связь. Общий ущерб составил более 1,4 млн рублей. Денежными средствами мужчина распоряжался по своему усмотрению. Также полицейские установили, что мобильный номер и банковская карта, которыми пользовался задержанный, были оформлены на посторонних лиц.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.На данный момент сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31