Китайские ученые выявили повышенный риск передачи коронавируса COVID-19, если носителем является ребенок. Дети могут передавать инфекцию даже после исчезновения симптомов заболевания.

Китайские ученые выявили повышенный риск передачи коронавируса COVID-19, если носителем является ребенок. Дети могут передавать инфекцию даже после исчезновения симптомов заболевания.Специалисты проверили 745 детей в возрасте до 15 лет. Исследуемые находились в тесном контакте с зараженными коронавирусом COVID-19.У большинства из тех детей, у кого обнаружили коронавирус, не появилось опасных симптомов. В некоторых случаях были жар, кашель и боль в горле, но мышечная и головная боль их не беспокоили.Вместе с тем ученые выяснили менее приятные факты. Оказалось, что риск передачи коронавируса взрослым сохраняется в течение более длительного периода, чем предполагалось, сообщает портал MedicalXpress.Ученые установили, что, даже если мазки из глотки и носа переболевших детей показывали отрицательный результат, тест стула демонстрировал наличие признаков COVID-19 в течение 13 дней. В связи с этим власти КНР призвали не оставлять открытой крышку унитаза, пишет "".По всему миру коронавирусом заражены 179 тысяч человек, выздоровели около 80 тысяч, почти восемь скончались. Эпицентр пандемии переместился из Азии в Европу: в Италии, Испании и Германии ежедневно фиксируются тысячи новых случаев.Число зараженных COVID-19 в России выросло до 93. Правительство распорядилось закрыть границу для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта.