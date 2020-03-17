Люди по всему миру запасаются продуктами, чтобы уйти на продолжительный карантин в связи с пандемией. Прославленный инфекционист убежден, что наибольшую опасность для россиян представляет другое заболевание.

Люди по всему миру запасаются продуктами, чтобы уйти на продолжительный карантин в связи с пандемией. Прославленный инфекционист убежден, что наибольшую опасность для россиян представляет другое заболевание.Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов убежден: ОРВИ и обычный грипп гораздо опаснее для граждан России, чем COVID-19. Дело в том, что озвученные заболевания более распространены в некоторых регионах страны, но страх перед неизведанным выходит на первый план, передает .Викулов отметил, что на борьбу с пресловутым коронавирусом брошены все ресурсы, а усиливающаяся паника не только не пойдет не пользу, но и усугубит положение. Эксперт призвал граждан не поддаваться эмоциям, пишет .Ранее эксперты рассказали, по какой причине COVID-2019 распространился по миру так стремительно. Отмечается, что в Китае на первых порах вирус быстро подхватили сотни жителей, поскольку у многих из них были слабо выражены признаки инфекции.