В рамках реформы системы государственного техосмотра в Минэкономики подготовили новый проект правил проверки операторов и контроля за их деятельностью: нынешние правила признаны устаревшими. Страховщики смогут, например, лишать операторов аккредитации.

В рамках реформы системы государственного техосмотра в Минэкономики подготовили новый проект правил проверки операторов и контроля за их деятельностью: нынешние правила признаны устаревшими. Страховщики смогут, например, лишать операторов аккредитации.Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.Кроме того, РСА сможет организовывать внезапные выездные проверки операторов техосмотра, основываясь на информации, источником которой могут быть как местные органы власти, так и "сигналы" от граждан или СМИ. В свою очередь, операторам новая система дает возможность жаловаться на решение РСА в так называемую комиссию по апелляции - ей придется разрешать спорные вопросы, которые, весьма вероятно, будут возникать во множестве.Участники сферы техосмотра заявили изданию "Коммерсант", что новые правила представляют собой бесполезный документ. По мнению работающих на этом рынке, РСА и так уже показал себя не с лучшей стороны, так как сейчас системы техосмотра практически не существует: диагностические карты некоторые страховые компании просто продают вместе с полисами. А новые правила РСА может использовать для выдавливания неугодных операторов с рынка.Очередная реформа системы техосмотра в России должна быть завершена уже летом нынешнего года: ее основная цель - как раз борьба с повсеместной продажей диагностических карт.