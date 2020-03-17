17.03.2020

2020-03-17 18:00:04

Суд не разрешил ввозить московский мусор во Владимирскую область

Областной суд сегодня оставил без удовлетворения иск мусорных компаний "ЭкоЛайн" и "Экоресурс". Они требовали отменить запрет на ввоз московского мусора на Александровскую свалку в новой территориальной схеме обращения с отходами. За ходом заседания следил наш корреспондент Дмитрий Горкин.

Мусор - это товар и запрет на его перемещение и получение прибыли противоречит Конституции. С таким заявлением сегодня выступили компании "Экоресурс" и "Эколайн". Они потребовали отмены запрета на ввоз мусора из соседних регионов.

Напомним, это ограничение заложено в корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области. Именно оно делает незаконным проезд мусоровозов с чужим мусором на Александровскую городскую свалку. На заседание приехали экоактивисты из Александровского района. Они уже несколько недель блокируют ввоз мусоровозов на свалку.

Сергей Рыбаков, житель г. Александров, активист движения "Патруль антисвалка": «В первую очередь мы бы хотели сослаться на Конституцию на 42 статью, что каждый имеет право дышать чистым воздухом и пить свежую в воду. Мы многого не хотим. Мы более независимые люди в этом плане. Мы хотим просто дышать. Вот когда не имеешь проблем - этого не замечаешь. А когда проблема наступает - тошнотный воздух и вода грязный и у людей вылезают проблемы вплоть до экологии. Мы не понимаем откуда берётся. Мы просто защищаем себя».

Департамент природопользования утверждает, что всё регулируется территориальной схемой обращения с отходами. У «Эколайна» и «Экоресурса» была возможность предоставить документы и заключенные договоры о завозе мусора из других регионов, но они этим правом не воспользовались. Стороны высказали свои требования и мнения. После прений суд удалился для принятия решения.

- Приём отходов из других субъектов РФ отходов на территории Владимирской области не предусмотрен - отказать. На решение могут быть поданы апелляционная жалоба, представление.

За решением по этому делу с интересом наблюдали и в других регионах, имеющих аналогичные проблемы. К примеру запрет на ввоз московского мусора ранее был установлен в Костромской и Рязанской областях.

Будет ли оспаривать решение суда проигравшая сторона и что в действительности станет с завозом московского мусора - пока неизвестно. Но активисты и жители Александрова будут и дальше стоять в народных патрулях.

Дмитрий Горкин, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

