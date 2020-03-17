Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна, — сообщила в своем Инстаграме главный редактор RT Маргарита Симоньян. Меньше полугода назад она родила дочку Маро, которая стала третьим ребенком в семье Симоньян и ее супруга – режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", — сообщила в своем "Инстаграме" главный редактор RT Маргарита Симоньян.Меньше полугода назад она родила дочку Маро, которая стала третьим ребенком в семье Симоньян и ее супруга – режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.У них также растут дочь Марьяна, которой 6 лет, и 5-летний сын Баграт."Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов", — написала Симоньян в своем сообщении и призналась, что "раз уж так получилось", то она не может воспринимать это иначе, как благословение.Главный редактор RT также отметила, что лично для нее "аборт всегда был невозможен".Несколько месяцев назад Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были гостями программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой рассказали, в частности, о своем необычном знакомстве.