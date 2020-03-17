У женщины, сбежавшей из больницы в Коммунарке, а позже возвращенной обратно на карантин, первичный анализ показал наличие коронавируса COVID-19.

У женщины, сбежавшей из больницы в Коммунарке, а позже возвращенной обратно на карантин, первичный анализ показал наличие коронавируса COVID-19. Она вполне могла заразить при общении большое количество людей, предположила корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева в эфире программы "60 минут".По ее словам, на беглянку уже заведено уголовное дело. Однако с большой вероятностью ей удастся избежать наказания. "Только в том случае, если она кого-то заразила, и этот человек умер, ее могут привлечь и посадить на пять лет. Но как доказать, что человек заразился именно от нее? Это не представляется возможным. Получается, что человек априори уходит от ответственности", — считает Ерофеева.При этом журналист напомнила, что в Израиле за побег из карантина сажают на семь лет, а в Чехии только за нарушение режима карантина штраф 130 тысяч долларов."К сожалению, у нас это не работает, предусмотрен лишь штраф в 80 тысяч рублей. Для тех людей, которые позволяют себе подобные действия и совершенно не отвечают за последствия, это не штраф. А личные интересы им кажутся важнее, чем здоровье массы народа", — подчеркнула Елена Ерофеева.Собкор также отметила, что побег из больницы женщина совершила в шестиградусный мороз в тапочках, преодолев двойной периметр охраны. "Непонятно, как это можно было сделать. Перелезть через забор практически невозможно, да и вокруг множество камер", — пояснила Ерофеева.При этом корреспондент обратила внимание, что в последнее время вокруг Коммунарки усилили карантинные меры, увеличив зону отчуждения. Если раньше пускали на территорию по пропускам, и журналисты могли подойти к корпусам, то теперь не пускают даже на парковку.Сложившуюся в больнице ситуацию с нерадивыми пациентами, прибывающими на карантин по коронавирусу, прокомментировал главврач Денис Проценко."К сожалению, мы сталкиваемся с фактом недобросовестного поведения пациентов из группы риска инфицирования COVID-19, которых мы определяем в стационар. На этапе госпитализации они категорически отказываются от нее и самовольно покидают стационар, что приводит к дополнительным розыскным работам через полицию", — констатировал главврач.Но самая большая опасность заключается в том, что от момента самовольного ухода до задержания они представляют собой биологическую угрозу распространения вируса в Москве, сводя на нет работу врачей, подчеркнул Денис Проценко.С 5 марта московские поликлиники, больницы, комплекс ЖКХ, транспорт и другие службы города переведены в режим повышенной готовности. Приезжающие из европейских стран по прибытии должны находиться в режиме домашней изоляции. При возникновении симптомов ОРВИ, необходимо вызвать врачей на дом.По последним данным, заболевшие коронавирусом нового типа зафиксированы более чем в 130 странах, в том числе и в РФ. ВОЗ признала вспышку пандемией.