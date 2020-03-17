У жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус. Заболевание было обнаружено по возвращении из Италии в Москву 13 марта.

У жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус. Заболевание было выявлено по возвращении из Италии в Москву 13 марта.Поначалу — 10 марта — самочувствие мужчины сохранялось нормальным. Однако спустя три дня появилось ухудшение состояния, температура достигла 38,3 градусов. Свердловчанин незамедлительно обратился к медикам, а также сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, мужчину поместили на карантин в столице, сообщает ГТРК "Южный Урал".Специалисты ВОЗ подчеркнули, коронавирус может передаваться при использовании наличных денег. Известно, что на бумажных банкнотах вирусы существуют три — четыре дня, поэтому наиболее безопасно использовать пластиковые карты. Рекомендуется чаще мыть руки и в общественных местах не трогать лицо.Напомним, месяц назад прибывших из Китая уральских туристов поместили на карантин в одном из санаториев Уралмаша Мера была принята на время инкубационного периода нового коронавируса.