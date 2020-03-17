В Центре подготовки космонавтов России сообщили о смерти вдовы легендарного космонавта Юрия Гагарина – Валентины. Женщина умерла в возрасте 84 лет, сообщает телеканал . Известно, что ..

В Центре подготовки космонавтов России сообщили о смерти вдовы легендарного космонавта Юрия Гагарина – Валентины. Женщина умерла в возрасте 84 лет, сообщает телеканал "".Известно, что Валентина Гагарина была почетным гражданином Подмосковья и помогла в деталях воссоздать историю жизни первого человека в космосе. Кроме того, она участвовала в создании Музея имени Юрия Гагарина, в котором хранятся бесценные экспонаты, относящиеся к истории космонавтики. Причины смерти женщины не сообщаются.