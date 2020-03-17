По словам министра финансов специального административного района Китая, экономика была подорвана коронавирусом и резким падением цен на активы.

По итогам февраля уровень безработицы в Гонконге вырос до максимального за 9 лет уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов особого административного района КНР Пола Чана.Чиновник отметил, что на экономику региона оказали серьезное давление эпидемия коронавируса и резкое падение цен на активы. По его словам, наиболее сильный удар пришелся по отелям, ресторанам и застройщикам: они все больше сокращают часы работы и, как следствие, сотрудников. Чан отметил, что растет также уровень неполной занятости.Официальные данные по безработице в Гонконге за февраль должны быть опубликованы 17 марта. Опрос, проведенный Bloomberg среди экономистов, показал, что эксперты ожидают роста уровня безработицы до 3,6%, что является самым высоким показателем с июня 2011 года.В феврале правительство Гонконга выделило 120 миллиардов гонконгских долларов ($15,5 миллиарда) на поддержку экономики, пострадавшей от протестов и вируса. Этот пакет включал в себя единовременную раздачу 10 тысяч гонконгских долларов каждому постоянному жителю города в возрасте от 18 лет и старше. Многомесячные антиправительственные протесты, сотрясавшие Гонконг в прошлом году, подтолкнули его тогда к первой рецессии за последние десять лет. При этом экономисты прогнозируют дальнейшее сокращение в 2020 году, так как вспышка коронавируса негативно сказалась на объемах производства.Пол Чан призвал законодателей как можно скорее одобрить инфраструктурные проекты стоимостью около 50 миллиардов гонконгских долларов, которые позволят создать больше рабочих мест.Вслед за ФРС США монетарное управление Гонконга снизило свою базовую процентную ставку. Правда, если Федрезерв опустил планку почти до нуля и объявил также о программе количественного смягчения, HKMA снизил ставку на 64 базисных пункта до 0,86%.Перед началом заседания ФРС Пол Чан заявил, что обменные курсы и процентные ставки в Гонконге остаются стабильными, несмотря на волатильность рынка."В банковской системе есть достаточная ликвидность и достаточная поддержка капитала, — сказал он. — Мы будем продолжать следить за ситуацией на рынке и оценивать любые потенциальные системные риски. При необходимости мы можем еще больше усилить оборонительные меры для обеспечения финансовой стабильности".