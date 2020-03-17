ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Бондарева Игоря Валентиновича 1953 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Бондарева Игоря Валентиновича 1953 года рождения, местонахождение которого неизвестно с марта 2003 года.Приметы: на вид 45 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73