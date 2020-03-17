ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Буканова Олега Алексеевича 1969 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Буканова Олега Алексеевича 1969 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2006 года.Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, лоб низкий, брови дугообразные, глаза голубые, волосы прямые черные, нос прямой.Одежда: костюм черного цвета, пальто черного цвета, ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73