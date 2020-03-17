Коронавирус продолжает проникать в глубь России. В Башкирии среди госпитализированных с подозрением на инфекцию людей оказались шестеро детей, сообщает Всего под наблюдением врачей в ..

Коронавирус продолжает проникать в глубь России. В Башкирии среди госпитализированных с подозрением на инфекцию людей оказались шестеро детей, сообщаетВсего под наблюдением врачей в республике находятся 41 человек. Медики отмечают, что все пациенты находятся в стабильном состоянии, а их лечение проходит в соответствии с международными стандартами.Напомним, что накануне число зараженных коронавирусом COVID-2019 в России превысило отметку в 90 человек.