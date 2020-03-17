По информации ТАСС, экспериментальный препарат Ремдесивир (Remdesivir) может быть эффективен в борьбе с COVID-19. Изначально лекарство создавали для лечения лихорадки Эбола.

Гонконгские медики приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата, потенциально эффективного против коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Управления больничных учреждений Гонконга Нг Тин-Янь.Изначально противовирусный препарат "Ремдесивир" (Remdesivir) разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, однако его сочли неэффективным. Зато позже он сработал при лечении инфекций SARS и MERS."Медицинский комитет по этике одобрил клинические испытания "Ремдесивира" в государственных больницах города. Подготовка к исследованиям уже завершена, и сразу три крупные больницы — госпитали принцессы Маргарет, принца Уэльского и королевы Марии — начнут набирать пациентов для испытаний", — рассказала доктор корреспонденту ТАСС.Remdesivir разработала американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания с ним как со средством против COVID-19 уже ведутся в материковом Китае. Кроме того, как сообщил Washington Examiner, Вооруженные силы США заключили с Gilead Sciences соглашение, в рамках которого Remdesivir будут применять при лечении американских военных, заразившихся коронавирусом.Как сообщила South China Morning Post, еще в феврале стало известно об американце, вернувшемся из Уханя с "багажом" из коронавируса, находившемся в критическом состоянии и успешно вылечившемся благодаря "Ремдесивиру". Однако официальные исследования продолжаются. Известно, что в материковом Китае данные появятся ориентировочно к концу апреля.В Гонконге, как уточняет ТАСС, ученые недавно самостоятельно синтезировали Remdesivir, на случай если он окажется эффективным против COVID-19. В особом административном районе Китая на данный момент зафиксировано 149 случаев заражения. При этом летальным исходом закончились лишь 4 случая заражения, 84 пациента уже выписаны, а 61 заболевший по-прежнему находится на лечении в стационаре.