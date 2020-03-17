17.03.2020

2020-03-17 13:45:06

В Коврове мужчина убил сожительницу ударом по голове

В Коврове вынесли приговор 45-летнему жителю города. Он признан виновным в убийстве сожительницы.

По информации регионального управления Следственного комитета, 21 июля прошлого года в ходе очередного конфликта, обвиняемый, высказав подозрения об изменах, нанес потерпевшей несколько сильных ударов в область головы. От полученных телесных повреждений 39-летняя женщина скончалась на месте преступления.

Обвиняемый, признанный экспертами страдающим алкогольной зависимостью, вину в совершенном преступлении признал.

Приговором Ковровского городского суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.