17.03.2020

2020-03-17 18:05:03

В Ковровском районе пожар уничтожил жилой дом

В Ковровском районе специалисты выясняют причину пожара в частном жилом доме. Сообщение о возгорании на улице Танеева, 50 в селе Крутово поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области в 14.31. На место незамедлительно выехали подразделения Ковровского гарнизона. Общая площадь, охваченная огнем составила 111 кв. м. К счастью, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек.