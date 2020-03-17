В Петербурге появилась мемориальная доска ученому Жоресу Алферову. Ее установили на фасаде дома по Мичуринской улице — там жил нобелевский лауреат по физике. Торжественная церемония открытия прошла накануне, 15 марта, в день рождения ученого, сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

В Петербурге появилась мемориальная доска ученому Жоресу Алферову. Ее установили на фасаде дома по Мичуринской улице — там жил нобелевский лауреат по физике. Торжественная церемония открытия прошла накануне, 15 марта, в день рождения ученого, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Открыть памятную доску собрались его вдова, друзья и коллеги Алферова, ученые, а также глава петербургского парламента Вячеслав Макаров и члены правительства города.Как напоминают "Вести", Жорес Алферов — лидер в области разработок нанотехнологий, нобелевский лауреат. Президент России Владимир Путин учредил десять стипендий имени Алферова. Их вручение начнется с сентября этого года, лауреаты — молодые физики и нанотехнологи.